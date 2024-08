Argentina reconhece vitória de Edmundo González Urrutia, opositor de Maduro

O governo argentino reconheceu, nesta quinta-feira (2/8), a vitória de Edmundo González Urrutia, adversário de Nicolás Maduro, nas eleições venezuelanas. Em postagem na rede X, a chanceler Diana Mondino afirma que "não há dúvidas de que Edmundo González é o verdadeiro vencedor e o presidente eleito".

Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: https://t.co/iwMz5ceihs



Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González.

— Diana Mondino (@DianaMondino) August 2, 2024

Mondino justificou a posição do governo "vários dias depois da publicação das atas eleitorais oficiais da Venezuela em resultadosconvzla.com", site no qual a oposição ao atual presidente Nicolás Maduro publicou os documentos no domingo (28/8).

A pressão sobre Nicolás Maduro ganhou força, nesta quinta-feira (1º/8), depois que os Estados Unidos reconheceram a vitória da oposição venezuelana. O comunicado de imprensa feito pelo Secretário de Estado Anthony Blinken afirmou que "o processamento desses votos e o anúncio dos resultados pelo Conselho Eleitoral Nacional (CNE) controlado por Maduro foram profundamente falhos, produzindo um resultado anunciado que não representa a vontade do povo venezuelano".

Brasil assume a Embaixada da Argentina

O Brasil decidiu assumir, nesta quinta-feira (1/8), a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela após a Argentina ter solicitado a solidariedade de outros países para proteger os políticos da oposição venezuelana asilados na embaixada em Caracas, em meio à decisão do governo de Nicolás Maduro de expulsar o corpo diplomático argentino.

O presidente argentino, Javier Milei, agradeceu a decisão do governo brasileiro. "Agradeço enormemente a disposição do Brasil de assumir a custódia da Embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da República Argentina e seus cidadãos", escreveu Milei na rede social X (antigo Twitter).

12 mortos e mais de 700 presos

De acordo com dados fornecidos por organizações não governamentais, ao menos 12 pessoas morreram durante os protestos, entre eles dois menores de idade. Mais de 80 pessoas ficaram feridas. Nas primeiras 24 horas de manifestações, o Ministério Público da Venezuela registrou 749 detenções.

Familiares se reuniram em frente ao quartel da Guarda Nacional, onde várias mulheres, incluindo menores, estão presas.



Com informações da AFP*

