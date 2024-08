Rebeca Andrade terminou com fisiculturista pouco antes das Olimpíadas

"Sorte no jogo, azar no amor!" A medalhista Rebeca Andrade terminou com o fisiculturista Luiz Cleiton seis meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De acordo com o jornal Extra, o namoro durou quase dois anos.

Em dezembro do ano passado, Cleiton chegou a pedir a ginasta em casamento. Nas redes sociais, ambos compartilharam registros do pedido, enquanto comemoravam o Natal. Vale lembrar que, eles estavam juntos desde junho de 2022. Segundo amigos próximos, o término ocorreu no Carnaval.

Na web, a rotina do ex-casal era compartilhada com frequência, ambos procuravam manter um relacionamento discreto. Além disso, dentre os locais mais frequentados pelos dois estavam as praias cariocas. Vale ressaltar que, eles ainda se seguem no Instagram.



No Instagram, os internautas opinaram sobre o término. "Tudo tem um tempo certo. Aguardaremos se existir amor eles voltaram", desejou um seguidor. "Fez muito bem. Se terminou é porque não acrescentou muita coisa", comentou outro.

Contudo, mesmo após não ter dado certo com o fisiculturista, a atleta vem se destacando nas competições das Olimpíadas de Paris 2024. Após levar a medalha de prata, na última quinta-feira (1º), Rebeca seguirá na competição e poderá bater recorde de medalhas em Paris.

REBECA ANDRADE É PRATA NO INDIVIDUAL GERAL DE GINÁSTICA ???? ?????????



Competindo de igual para igual com a maior atleta do mundo, Rebeca emociou e orgulhou o país inteiro.



A maior medalista olímpica da história do Brasil é uma mulher preta! ?????#Olimpiadas2024 #Paris2024 pic.twitter.com/0Aezvym4Qc — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) August 1, 2024