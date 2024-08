Natação Olímpica: por que raias 4 e 5 são consideradas melhores para nadar

O nadador chinês Zhanle Pan e o francês Leon Marchand compartilham dois aspectos em comum.

Ambos marcaram a história em suas respectivas categorias esta semana nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: Pan estabeleceu um recorde mundial nos 100 metros livre e Marchand bateu o recorde olímpico nos 200 metros peito.

Além disso, ambos nadaram na raia número 4.

É comum que os favoritos em competições de natação ocupem as raias 4 e 5, que são reservadas para os atletas com os melhores tempos nas qualificatórias.

Turbulência

"As raias de 'pole position' sempre foram fascinantes na natação e muitos fatores influenciam as verdades, mitos e crenças sobre elas”, diz Trey Taylor, presidente do Comitê Nacional de Treinadores da U.S. Masters Swimming.

Essa associação representa 60.000 nadadores de alto nível em 1.200 clubes e grupos nos Estados Unidos.

Um dos principais fatores é a distribuição das ondas de água na piscina durante a competição.

Especialistas acreditam que as raias centrais (4 e 5 em uma piscina de 8 raias) são as mais vantajosas para evitar a interferência das ondas criadas pelos nadadores.

Menos turbulência significa uma natação mais suave e eficiente. Taylor observa que as raias centrais "oferecem a melhor chance de se posicionar em relação às ondas de arrasto criadas pelos nadadores durante a competição".

Em contraste, as raias externas são mais afetadas pelas ondas que batem nas paredes e retornam para o nadador.

Em competições de elite, muitas vezes são deixadas raias vazias nas extremidades para minimizar as diferenças de desempenho entre os nadadores.

No caso das provas de revezamento, a questão das turbulências é ainda mais relevante.

Taylor afirma que "ter a raia central é crucial", pois "a ordem dos revezamentos é frequentemente decidida para aproveitar a 'água limpa' (sem turbulências) dos nadadores mais rápidos".

Isso pode permitir que um nadador posicionado mais adiante ofereça uma vantagem de 'água limpa' para os seguintes nadadores no revezamento.

A profundidade da piscina também é importante para a distribuição das ondas de água.

Em piscinas mais profundas, com mais de 2 metros, a energia das ondas se dissipa melhor, reduzindo a turbulência na superfície e criando um ambiente de natação mais calmo.

Em piscinas rasas, as turbulências são mais intensas e prejudicam mais os nadadores das raias externas.

Visibilidade

Outro fator crucial é a visibilidade.

Nadadores nas raias centrais têm uma visão clara de todos os concorrentes, o que é especialmente útil em estilos como o livre e o borboleta, onde os atletas respiram para os lados.

Essa "vantagem visual" permite aos nadadores centrais tomar decisões estratégicas sobre quando acelerar, manter o ritmo ou economizar energia.

Além disso, menos distrações em raias centrais, como reflexões de ondas e ruídos, podem ajudar na concentração.

Psicológico

Aspectos psicológicos também desempenham um papel, embora nem sempre sejam vantajosos.

Algumas pesquisas sugerem que nadar nas raias centrais pode oferecer uma motivação adicional, pois o nadador sabe que obteve tempos melhores nas qualificatórias.

Contudo, ter um "alvo nas costas" e saber que todos podem ver você também pode ser uma desvantagem psicológica, aumentando a pressão sobre o atleta.

Taylor conclui: "A natação exige tanto força mental quanto preparação física. Às vezes, estar na raia central é a chave para conquistar o ouro. Outras vezes, nadar na raia externa pode ser uma forma de surpreender os adversários. No final, tudo depende do nadador."