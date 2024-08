Os recordes de medalhas de brasileiros em Olimpíadas que Rebeca Andrade igualou com prata no salto - (crédito: BBC Geral)

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, ganhou neste sábado (3/8) a prata na final do salto em Paris-2024 — a americana Simone Biles levou o ouro, confirmando o favoritismo.

Com essa vitória, somada à prata no individual geral e ao bronze no geral por equipes, a ginasta igualou dois recordes do Brasil em Olimpíadas: o do canoísta Isaquias Queiroz, com três medalhas em uma única edição dos Jogos, e o dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, cada um com cinco pódios no total.

Rebeca já havia conquistado duas medalhas em Tóquio, em 2021: ouro no salto e prata no individual geral.

Em Paris, ela se tornou a brasileira com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas, superando os três pódios de Hélia de Souza, a Fofão, do vôlei (um ouro e dois bronzes) e Mayra Aguiar, do judô (três bronzes).

Rebeca ainda pode ganhar mais uma ou duas medalhas nas decisões da trave e do solo, que acontecem na segunda-feira (5/8).

Se isso acontecer, ela será a maior medalhista brasileira tanto em uma única edição da Olimpíada quanto em número de pódios nos Jogos.

Rebeca Andrade (ginástica artística) — 5 medalhas até o momento

Ouro no salto em Tóquio 2020

Prata no individual geral em Tóquio 2020

Prata no individual geral em Paris 2024

Bronze por equipes em Paris 2024

Prata no salto em Paris 2024

Robert Scheidt (vela) — 5 medalhas

Ouro na classe Laser em Atlanta 1996

Ouro na classe Laser em Atenas 2004

Prata na classe Laser em Sydney 2000

Prata na classe Star em Pequim 2008

Bronze na classe Star em Londres 2012

Torben Grael — 5 medalhas

Ouro na classe Star em Atlanta 1996

Ouro na classe Star em Atenas 2004

Prata na classe Soling em Los Angeles 1984

Bronze na classe Star em Seul 1988

Bronze na classe Star em Sydney 2000

Quando são as outras finais de Rebeca?

Final da trave: segunda-feira (5), às 7h30 (horário de Brasília) — Julia Soares também participa;

Final do solo: segunda-feira (5), às 9h20 (horário de Brasília).