Kamala Harris escolhe Tim Walz, governador de Minessota, como vice da chapa

Kamala Harris, escolheu Tim Waltz, governador de Minessota, como o vice-presidente de sua chapa à presidência da República. A informação antecede o anúncio oficial e foi confirmada por fontes do partido a jornais como CNN, The New York Times, Associated Press e ABC News.

A revelação foi feita antes da primeira aparição pública de Kamala como candidata oficial do partido Democrata, confirmação que veio nesta terça-feira (6/8).

A escolha do vice não tinha sido concluída até domingo (4/8), ocasião em que a candidata entrevistou três finalistas: o governador de Minessota, Tim Walz; o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador do Arizona, Mark Kelly.

Informações da CNN apontam que a democrata buscou ajuda de assessores e ponderou sua escolha durante três dias. Diferentes partes interessadas dentro do partido apresentaram seus argumentos a favor de um ou outro candidato.

A campanha de Harris esperava anunciar a escolha aos membros do partido e apoiadores por meio de mensagem de texto. Com o vazamento, porém, o plano pode mudar.

Quem é Tim Walz

Walz tem 60 anos e é um típico cara comum do Meio-Oeste americano: tem origens rurais e foi treinador de futebol americano. Embora Minessota seja um estado predominantemente democrata, a ideia é atrair eleitores moderados e de zonas rurais do Meio-Oeste, um dos eleitorados majoritários dos republicanos.

Como governador, é conhecido por políticas liberais e ataques ao ex-presidente Donald Trump.