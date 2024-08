Regime de Maduro aprova legislação para controlar ONGs na Venezuela

A partir de agora, as organizações não governamentais (ONGs) que atuam na Venezuela estarão obrigadas a cumprir normas de prestação de contas ao Ministério do Interior, sob pena de multas. A Assembleia Nacional Bolivariana da Venezuela, de maioria esmagadora chavista, aprovou uma lei interpretada pelas entidades de sociedade civil como uma agressão aos direitos civis e às liberdades individuais, além de uma tentativa de controlar a oposição. A medida se insere em um pacote de leis solicitadas pelo presidente Nicolás Maduro — uma das legislações, que propõe "punir o fascismo", será debatida na próxima semana.

De acordo com o jornal El Nacional, a Assembleia Nacional também concordou em incluir na legislação a proibição para que as ONGs recebam aportes financeiros para "financiamento do terrorismo". A modificação foi proposta pelo deputado Diosdado Cabello, número dois do chavismo. O parlamentar justificou que algumas organizações aplicam dinheiro recebido em guarimbas, como são chamadas na Venezuela as manifestações de caráter violento. O regime de Maduro qualificou algumas ONGs como "fachadas para o financiamento de atividades terroristas". O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tinha solicitado às autoridades venezuelanas que interrompessem a aprovação "de leis que minem o espaço cívico e democrático".

Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, mostra a nova legislação (foto: Federico Parra/AFP)

Para Rafael Uzcátegui, coordenador geral da ONG Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea), uma das ONGS mais respeitadas de Caracas, o regime de Maduro pretende acabar com a sociedade civil independente. "A Venezuela seguirá os passos da Nicarágua e colocará à margem da lei os ativistas e defensores dos direitos humanos, empurrando-os para o exílio", afirmou ao Correio.

"Vemos essa lei com muita preocupação, pois ela se inscreve dentro do marco de repressão à sociedade civil venezuelano. O fato de ter sido aprovada depois das eleições de 28 de julho sugere um gesto que é parte da agenda repressiva. Querem calar as vozes críticas e independentes da Venezuela", desabafou à reportagem, por telefone, Alí Daniels, advogado e codiretor da ONG Acceso a la Justicia (em Caracas).

Ele explicou que, antes da lei, quando um grupo de pessoas tentava registrar uma organização no país, as autoridades devolviam a solicitação e as impediam de fazê-lo, sob a justificativa de que o estatuto incluía palavras proibidas, como "direitos humanos". "Isso prova que sempre existiu um fechamento dos espaços cívicos. A situação vai piorar. A lei obrigará todas as organizações, inclusive as existentes, a se inscreverem novamente, sob pena de perder a nossa personalidade jurídica. Ficaremos à mercê do governo, que decidirá qual ONG será legalizada e quando", lamentou Daniels.

Ainda de acordo com Daniels, nem mesmo organizações mais vocais, como a Provea, poderão apelar aos tribunais. "Na Venezuela, o Poder Judiciário não é imparcial nem independente. Os juízes não julgam, mas obedecem. Corremos o risco de sairmos piores do que entramos, caso recorramos ao Tribunal Supremo de Justiça", disse o advogado e codiretor do Acceso a la Justicia. "Uma das organizações está em grande perigo, o Cedice, que defende ideias liberais. Segundo a lei, não poderão ser registradas entidades com ideias 'fascistas' — como o conservadorismo moral e o neoliberalismo. "A ONG Cedice atua há mais de 40 anos de serviços prestados à sociedade venezuelana. Ela poderá se tornar ilegal e seus membros poderão ser perseguidos e sujeitos a uma pena de 8 a 12 anos", acrescentou Daniels. A reportagem entrou em contato com a Cedice, mas a fonte alegou que preferiria não dar entrevistas, por motivos de segurança.

O QUE DIZ A NORMA

A normativa obriga as organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos a se inscreverem em um registro local e fazer uma "uma relação das doações recebidas com plena identificação dos doadores, informando se eles são cidadãos do país ou estrangeiros". Tudo sob a supervisão do Ministério do Interior. O descumprimento acarreta multas que podem chegar a US$ 10 mil (R$ 55 mil). A lei foi proposta por Diosdado Cabello, número dois do chavismo, em janeiro de 2023. Ele acusou mais de 60 organizações de "desestabilizar" a Venezuela.





EU ACHO...

Rafael Uzcátegui, coordenador da ONG venezuelana Provea (foto: Fotos: Arquivo pessoal )

"Estamos no pior momento qualitativo de violação aos direitos humanos na Venezuela, onde o abuso de poder se focalizou nos setores populares, que decidiram deixar de votar pela opção bolivariana. Maduro sabe que perdeu por quase 4 milhões de votos de diferença. O que estamos vendo é sua vingança política pela falta de apoio popular."

Rafael Uzcátegui, coordenador geral da ONG Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea)

Alí Daniels, advogado e codiretor da ONG Acceso a la Justicia (em Caracas) (foto: Arquivo pessoal )



"O argumento que se utiliza para justificar a lei é a necessidade de transparência. As organizações da sociedade civil venezuelana prestam contas, pagam impostos e são transparentes. Esse mesmo governo, que exige contas das ONGs, está há seis anos sem publicar a Lei Orçamentária. O regime pretende que haja medo nas organizações sociais e que se imponha a máxima censura possível. Ele quer legalizar apenas aquelas ONGs complacentes."

Alí Daniels, advogado e codiretor da ONG Acceso a la Justicia (em Caracas)

Saiba Mais Economia Dados de chaves Pix de clientes do BTG Pactual foram expostos, informa BC

Dados de chaves Pix de clientes do BTG Pactual foram expostos, informa BC Cidades DF Especialista defende manutenção da proibição de cigarros eletrônicos

Especialista defende manutenção da proibição de cigarros eletrônicos Brasil Mulher é atingida por flecha perdida em Belo Horizonte

O que diz a norma

A normativa obriga as organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos a se inscreverem em um registro local e fazer uma "uma relação das doações recebidas com plena identificação dos doadores, informando se eles são cidadãos do país ou estrangeiros". Tudo sob a supervisão do Ministério do Interior. O descumprimento acarreta multas que podem chegar a US$ 10 mil (R$ 55 mil). A lei foi proposta por Diosdado Cabello, número dois do chavismo, em janeiro de 2023. Ele acusou mais de 60 organizações de "desestabilizar" a Venezuela.

Eu acho...

"Estamos no pior momento qualitativo de violação aos direitos humanos na Venezuela, onde o abuso de poder se focalizou nos setores populares, que decidiram deixar de votar pela opção bolivariana. Maduro sabe que perdeu por quase 4 milhões de votos de diferença. O que estamos vendo é sua vingança política pela falta de apoio popular."





Rafael Uzcátegui, coordenador geral da ONG Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea)





"O argumento que se utiliza para justificar a lei é a necessidade de transparência. As organizações da sociedade civil venezuelana prestam contas, pagam impostos e são transparentes. Esse mesmo governo, que exige contas das ONGs, está há seis anos sem publicar a Lei Orçamentária. O regime pretende que haja medo nas organizações sociais e que se imponha a máxima censura possível. Ele quer legalizar apenas aquelas ONGs complacentes."





Alí Daniels, advogado e

codiretor da ONG Acceso a la Justicia (em Caracas)





Mal entendido na fala de líder dos EUA sobre nova eleição

A Casa Branca pareceu se retratar, das declarações feitas mais cedo pelo presidente americano, Joe Biden, que disse apoiar a proposta de Brasil e Colômbia para a realização de novas eleições na Venezuela, após o pleito questionado do mês passado. "O presidente se referia ao absurdo de que o presidente Nicolás Maduro e seus representantes não tenham sido honestos sobre as eleições de 28 de julho", disse um porta-voz da Casa Branca, acrescentando estar "bastante claro" que a oposição venezuelana venceu as eleições. Quando um jornalista perguntou a Biden na Casa Branca se ele apoiava novas eleições na Venezuela, o presidente democrata respondeu que "sim". Pouco depois, o Conselho de Segurança Nacional (NSC) indicou, no entanto, que Biden apenas havia feito uma declaração geral sobre a posição dos Estados Unidos em relação à Venezuela. "É absolutamente claro para a maioria do povo venezuelano, para os EUA e para um número crescente de países que (o candidato opositor) Edmundo González Urrutia foi o mais votado em 28 de julho", disse um porta-voz do NSC.