Especialista defende manutenção da proibição de cigarros eletrônicos

A comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil desde 2009. Ao CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, o oncologista clínico e membro do Comitê de Tumores Torácicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, William William, defendeu manutenção da proibição dos cigarros eletrônicos e ressaltou que há indícios de que os conhecidos "vapes" podem aumentar o risco de câncer.

Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, o especialista afirmou que a melhor opção para o país é manter a proibição e assegurar uma fiscalização rigorosa, impedindo que esses produtos cheguem à população. William destacou que o uso de cigarros eletrônicos é um hábito recente e que os profissionais de saúde ainda não conhecem os potenciais danos a longo prazo.

"Se analisarmos o cigarro tradicional, décadas atrás, muitas pessoas acreditavam que ele era até benéfico para a saúde. Somente após muitos anos foram revelados todos os riscos associados, como hipertensão e câncer, entre outros. Não queremos descobrir daqui a 20 anos que os cigarros eletrônicos também não são seguros", explicou.

William acrescenta que a maioria dos especialistas, incluindo os da Sociedade Brasileira de Oncologia, ao qual ele pertence, é contra a regulamentação de cigarros eletrônicos no país. Em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade, manter proibida a comercialização desses produtos no Brasil.

"Há uma série de indícios de que o cigarro eletrônico pode aumentar o risco de câncer. Em primeiro lugar, a maioria desses dispositivos contém uma alta concentração de nicotina, que causa uma grande dependência. Ou seja, é muito difícil para a pessoa abandonar o cigarro eletrônico depois que começa a usá-lo", disse o especialista.

"Em segundo lugar, há muitas substâncias presentes nos cigarros eletrônicos que são sabidamente cancerígenas. Só não temos ainda uma comprovação robusta de que o cigarro eletrônico, nas doses que estão sendo utilizadas, leva ao aumento dos casos de câncer. É muito provável que isso aconteça, pois são substâncias reconhecidamente cancerígenas", acrescentou o oncologista.

O especialista acrescentou que o uso de cigarro eletrônico é bastante popular entre os jovens, sendo que a a tendência é de que, com o passar dos anos, o público migre para o cigarro convencional. "Os estudos mostram que esses jovens iniciam com os cigarros eletrônicos e a chance deles migrarem para o cigarro convencional é muito grande. É um retrocesso de tudo o que conseguimos como modelo de políticas públicas no Brasil", afirmou William William.

