Noiva expulsa irmã do casamento: "Posso tirar quem eu quiser"

Uma mulher de 25 anos viralizou na web após contar que expulsou a própria irmã de sua festa de casamento. Conforme relatou no Reddit, ela decidiu tirar a irmã do evento porque ela não respeitou o código de vestimenta estabelecido para o evento.

Segundo a mulher, ela e o noivo tiveram a ideia de pedir para que os convidados usassem cores específicas. Os amigos do noivo vestiriam peças azuis e os da noiva, amarelo. Os amigos em comum usariam verde. A noiva ainda contou que os convidados poderiam usar cores neutras com acessórios. Mesmo assim, a irmã não aceitou.

“Quando Jen [minha irmã] descobriu isso, ela ficou furiosa. Eu não sabia, mas ela odeia amarelo, e disse que isso ‘a deixa desbotada’. Ela me disse que em nenhuma circunstância usaria amarelo. Dei de ombros e disse que estava tudo bem — eu a expulsaria se ela não usasse amarelo”, escreveu.

No dia do casamento, a irmã resolveu usar um vestido roxo. Foi suficiente para a noiva retirá-la do local. “Eu disse a ela para ir embora imediatamente. O esquema de cores era perfeito e ela estragou. Jen se recusou a ir embora até que eu ameacei chamar a segurança”, destacou, dizendo que ela e o noivo bancaram todo o evento sem ajuda de familiares.

Depois que a irmã saiu, a festa transcorreu normalmente. No entanto, os pais das duas não ficaram satisfeitos. “Eles disseram que foi cruel da minha parte expulsar minha irmã por algo tão trivial. Eu disse a eles que era o meu casamento, posso expulsar quem eu quiser”, narrou.

Parentes fora da lista

Outra noiva que deu o que falar essa semana foi a brasileira Lara Cristina, que casou no último sábado (10/8) em uma festa para menos de 50 pessoas, escolhidas com base na proximidade com o casal. No dia seguinte ao casório, parentes da noiva mandaram áudios revoltados por terem ficado de fora da lista.

“Foi decepção, casar e não convidar ninguém da família”, disse um dos familiares. “Casamento dos mais bonitos, monte de gente, chamou ninguém da família. Maior festança, nem comentou para ninguém, Ave Maria”, disse outra. Lara compartilhou os áudios nas redes sociais e a publicação já tem quase 3 milhões de visualizações.

“Optamos por chamar aqueles que estão sempre conosco, que conhecem a nossa história. Não chamei muitos amigos que gosto, mas que não estão tão próximos. Não foi algo apenas em relação à família. Chamei só os parentes que se fazem presentes”, explicou ao portal G1.

Para ela, a reação já mostra porque os familiares não foram convidados. “Estavam mais preocupados com a festança do que em comemorar nossa felicidade”, declarou. Lara revelou que uma das parentes não apenas mandou o áudio da publicação, mas mandou outras mensagens e até ligou para ela. Por isso, ela resolveu bloqueá-la.