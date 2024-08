Filho de baterista famoso é preso por assassinato e desaparecimento

Policiais de Reno, cidade do estado da Nevada, nos Estados Unidos, prenderam, nesta quinta-feira (15/8), Brent Chandler Clifford, de 55 anos. Filho do bateirista Doug Clifford, da banda Credence Clearwater Revival, o homem é suspeito do desaparecimento de uma mulher e do assassinato de um homem.

Os investigadores encontraram Brent em Portola, no condado de Plumas, na Califórnia. De acordo com as autoridades policiais dos EUA, Brent está sob custódia com um mandado ativo em conexão com a morte a tiros de William Andrews, 68 anos, no domingo passado.

Brent foi preso nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Placer County Sheriff's Office)

"No momento, os detetives estão trabalhando para entrevistar qualquer pessoa que possa ter informações sobre o que ocorreu; amigos, familiares, conhecidos", disse o tenente Dave Smith, porta-voz do xerife de Portola, em uma coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira. "Nossa unidade de investigações faz o melhor trabalho possível para descobrir qualquer informação que possa levar à informação sobre o que aconteceu."

Segundo a polícia, Brent estava com o carro de Andrews, no momento da prisão. "Há aparente envolvimento de crime violento", disse Smith. Brent Clifford também é investigado pelo desaparecimento da namorada, Patricia Portella-Wright, 48 anos, que sumiu no início deste mês. Um corpo, encontrado na quinta-feira, é apontado como sendo da mulher, de acordo com o site TMZ, mas a identidade somente será confirmada após exames.

Os corpos de Williams e Patricia foram encontrados a cerca de 42 quilômetros de distância.