Filho de brasileiros, ex-deputado americano George Santos assume fraude

O ex-deputado americano George Santos, filho de brasileiros, se declarou culpado perante acusações de fraude eleitoral nesta segunda-feira (19/9), semanas antes do julgamento começar. Ele foi expulso do Congresso no ano passado, após um mandato repleto de escândalos.

Santos assumiu ter cometido fraude eletrônica e roubo de identidade agravado, o que pode levar a uma pena mínima de dois anos de prisão. As declarações foram feitas em uma audiência perante a juíza distrital Joanna Seybert em Central Islip, em Nova York.

"Lamento profundamente minha conduta e o dano que ela causou e aceito total responsabilidade por minhas ações", disse o ex-deputado no tribunal. Ele também pediu desculpas aos seus eleitores.

As primeiras acusações contra Santos foram realizadas em maio de 2023, por lavagem de fundos de campanha para pagar suas despesas pessoais, receber benefícios de desemprego estando empregado e cobrar cartões de crédito de doadores sem o consentimento deles.

Uma investigação do Comitê de Ética da Câmara dos Representantes apurou que o dinheiro foi gasto por George Santos em Botox, marcas de luxo e OnlyFans, uma plataforma online conhecida pelo conteúdo sexual.

Primeiramente, o ex-deputado se declarou inocente, mas estava em negociações de confissão de culpa com promotores desde dezembro.

A acusação levou os legisladores a expulsá-lo da Câmara. "Para o inferno com esse lugar", disse Santos em seguida.

Grande parte dos 11 meses de Santos no cargo foram envoltos em polêmicas, principalmente quando foi revelado que ele mentiu o currículo e as finanças pessoais enquanto disputava as eleições do estado de Nova York.