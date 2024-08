Trump ataca Kamala e diz que EUA podem virar 'nação de terceiro mundo'

Trump chamou a agenda de Harris de liberal e radical - (crédito: Getty Images via AFP)

Durante discurso sobre a economia dos Estados Unidos na Pensilvânia nesta segunda-feira, 19, o ex-presidente norte-americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, atacou a rival, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e disse que, se ela ganhar a corrida presidencial, a maior economia do mundo se tornará uma "nação de terceiro mundo desindustrializada".

"Kamala coloca a América em último lugar", atacou Trump.

De acordo com a visão do republicano, no cenário de vitória da democrata, "os empregos vão para outros países, assim como a riqueza".

Na ocasião, o ex-presidente ainda comparou a economia dos EUA de hoje com a do período de seu mandato. "Você não tinha inflação. Tudo estava bom. Ótimos salários", disse.

Trump chamou a agenda de Harris de liberal e radical. "Sua agenda arruinou São Francisco e a Califórnia quando ela era a procuradora-geral. Esmagou nossa classe média, demoliu nossas fronteiras, incendiou o mundo e agora ela quer ser promovida a chefe da destruição de empregos."

O discurso de Trump ocorreu horas antes da Convenção Nacional Democrata, que acontece esta semana em Chicago.