Kamala Harris aparece de surpresa no 1ª dia da convenção democrata

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apareceu de surpresa na primeira noite da convenção do partida Democrata, na noite desta segunda-feira (19/8), na cidade americana de Chicago. Durante o evento, ela enalteceu Joe Biden, o atual presidente.

"Obrigado por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que você continuará a fazer. Somos eternamente gratos a você", disse Kamala, enquanto era aplaudida na convenção.

A convenção do partido Democrata, que começou nesta segunda-feira, decidirá quem irá substituir Joe Biden na corrida para as eleições presidenciais previstas para novembro. Kamala deve ser oficializada como candidata.

Biden desistiu da candidatura à reeleição em julho. Como justificativa, ele falou que a desistência estaria de acordo com o desejo da maioria do partido democrata. "Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que seja do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre apenas no cumprimento de meus deveres como presidente", escreveu Biden.