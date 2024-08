Professora e aluno se preparam para um transplante histórico de fígado

O pequeno Bowen, de 5 anos, vai passar por um transplante de fígado em 27 de agosto. A doadora será sua professora, Holly Allgood. Os pais do garoto, que é uma criança com transtorno do espectro autista, já haviam feito teste e lamentaram por não serem compatíveis.

Jamie Lynn Dorr e Jake ficaram aliviados quando descobriram que Holly, que já era amiga da família, fez os exames e descobriu que era compatível. A mãe de Bowen viralizou nas redes sociais após um relato comovente sobre o caso.

“TEMOS UM MATCH! Há 4 anos, com muito poucos amigos, eu não sabia o que fazer. Eu me vi em uma cidade onde não cresci, com um filho no espectro que precisava de mim por inteiro, o tempo todo. A vida parecia mais uma escola de enfermagem e até hoje, quando conto nossa história em voz alta, não há muitos ‘eu também’ sussurrados de volta. Foi quando Holly entrou no meu mundo. Se você conhece Holly, sabe que ela é o sal da terra. Pura luz do sol e alegria, disposta a ouvir e sempre procurando o positivo, por isso acho que ela nunca teve um dia ruim na vida”, escreveu.

A mãe ainda ressaltou que a professora sempre a apoiou, dando conselhos, atendendo ligações fora de hora e secando suas lágrimas. “Então não é nenhuma surpresa que quando a saúde de Bowen começou a sair do controle, ela nos apoiou como sempre fez nos últimos 4 anos em que foi sua professora. Se ele não estava na escola um dia, ela estava me mandando mensagens. Se ele estava no hospital, ela estava falando com ele por FaceTime. Ela se tornou muito mais do que a professora de Bowen... para mim, ela é uma das minhas melhores amigas”, declarou.

Jamie contou que, quando Holly soube que o garoto precisava do transplante, ela foi a primeira a se inscrever para ser doadora. “ Vou atualizá-los sobre toda a loucura desta temporada e o que está por vir, mas por enquanto, por favor, coloquem Holly e Bowen (e nossas famílias) em suas orações, pois nosso transplante de fígado acontecerá em 27 de agosto! Holly Allgood não é apenas sua professora, ela não é apenas nossa amiga, mas ela é verdadeiramente nossa heroína e está dando sua vida para dar vida a Bowen e eu sou grata que Bowen sempre terá um pedaço dela”, finalizou.





A professora também emocionou a web com seu relato da história e sua vontade de ajudar o próximo. “No final do ano letivo, descobrimos que esse doce menino precisaria de um transplante de fígado... Você não pode ignorar quando Deus diz para você preencher o formulário, você será o compatível. Eu disse a eles desde o primeiro dia que ele poderia ter o meu (sem ter a mínima ideia de que realmente seríamos compatíveis). Preenchi o formulário e em julho fui chamada para fazer o teste! Avançando para 2 de agosto de 2024, recebi um telefonema para confirmar que eu era compatível e a cirurgia será em 27 de agosto em Pittsburgh, Pensilvânia, no hospital mais incrível em que já pisei”, contou.

“Meu motivo para compartilhar isso é que estou pedindo suas orações por este doce menino, sua família incrível, meu pai, Dallas, meus bebês da escola e especialmente meus meninos! Minha mãe estava certa, compartilharei tudo o que alguém precisar... até mesmo meu fígado para alguém com quem posso ensinar e aprender muito!”, concluiu.