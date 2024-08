Michelle Obama critica Trump por fala sobre 'trabalho de negro'

Michelle Obama participou da Covenção Nacional Democrata e criticou Donald Trump - (crédito: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Durante discurso na Covenção Nacional Democrata, na terça-feira (20/8), a ex primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, criticou o candidato à Casa Branca Donald Trump. “Quem vai dizer a ele que o emprego que ele está procurando atualmente pode ser apenas um desses empregos para negros?”, disse Michelle, fazendo referência a uma fala de Trump sobre "trabalho de negros".

No final de julho, em entrevista à Associação Nacional de Jornalistas Negros dos EUA, Trump afirmou que os imigrantes sem documentos estariam roubando "os trabalhos dos negros". Quando questionado sobre o que seria um "trabalho de negro", o ex-presidente e atual candidato respondeu: "um trabalho de negro é qualquer um que tenha um trabalho".

Michelle Obama prosseguiu com a crítica contra Trump: “Durante anos, Donald Trump fez tudo ao seu alcance para tentar fazer as pessoas nos temerem. Sua visão limitada e estreita do mundo o fez se sentir ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas que por acaso são negras”, disse.



Michelle e o marido, Barack Obama, participaram da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, e oficializaram o apoio à vice-presidente e candidata Kamala Harris na disputa presidencial de 5 de novembro. "Os Estados Unidos estão prontos para um novo capítulo. Estamos preparados para a presidente Kamala Harris. E Kamala Harris está pronta para o trabalho", disse o ex-presidente Obama no evento.

Ao longo do discurso, Barack também criticou Trump. "Donald Trump quer nos fazer acreditar que este país está irremediavelmente dividido entre nós e eles. É um dos truques mais antigos na política. Já vimos este filme e sabemos que as sequências geralmente são piores", pontuou.