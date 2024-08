China: mulher é retirada de avião após se recusar a guardar bolsa sob assento

Uma mulher foi escoltada para fora de um voo que partia de Chongqing, no sudoeste da China, depois de se recusar a guardar sua bolsa de grife sob o assento à sua frente. O caso ocorreu no último sábado, 10, e causou um atraso de uma hora na partida da aeronave. As informações são do veículo britânico The Independent.

Uma das passageiras do voo postou um vídeo na plataforma Douyin, semelhante ao TikTok, em que mostra as negociações entre a mulher e a tripulação da companhia aérea. Ela teria insistido em colocar a bolsa, da grife Louis Vuitton, ao lado dela no assento, recusando-se a guardá-la para o momento da decolagem.

O atraso, que também atrapalhou outros voos, ocorreu porque o avião teve que retornar ao portão de embarque para que a mulher fosse retirada. O vídeo mostra os demais passageiros aplaudindo enquanto ela é escoltada para fora da aeronave.

A publicação dividiu opiniões. "A comissária de bordo poderia ter oferecido a ela uma sacola para colocar a bolsa. É realmente necessário perder uma hora e expulsá-la do avião?", questionou um usuário da rede social de vídeos. "A comissária não insistiu na regra à toa. A mulher deve valorizar a sua segurança e a dos outros passageiros e não a mala", escreveu outro.

De acordo com o The Independent, a orientação para que bolsas e mochilas sejam mantidas nos compartimentos superiores ou sob os assentos da frente vale para todos os voos e impede que os objetos possam se tornar projéteis ou bloqueiem a passagem caso haja necessidade de deixar a aeronave em uma emergência.