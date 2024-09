Mágico desaparece e deixa quadriplex em "estado deplorável" em Nova York

O advogado do mágico, Matthew A. Cuomo, disse que as fotos "não refletem o estado atual do apartamento" - (crédito: WikiMedia Commons/ Estado de Nova York)

O mágico David Copperfield é acusado de abandonar um apartamento de quatro andares em Manhattan, Nova York. De acordo com os vizinhos, ele literalmente desapareceu, como em um passe de mágica.

Um processo iniciado em agosto pela administração do prédio acusa o mágico de deixar o local em um "estado deplorável", permitindo que válvulas estraguem e inundem apartamentos e áreas comuns abaixo.

Atualmente, Copperfield mora em Las Vegas, onde realiza apresentações do show Uma Noite Íntima de Grande Ilusão (An Intimate Evening of Grand Illusion, em inglês). Ele não é visto no prédio de Manhattan desde 2018, de acordo com testemunhas ouvidas pelo New York Times.

O mágico comprou o quadriplex em 1997 por US$7,4 milhões. O imóvel tem 16 mil metros quadrados e foi projetado para Stewart R. Mott, filho de um executivo da General Motors, que gostava muito de jardinagem. Dessa forma, o ambiente tem vidros e espelhos, para refletir a luz.

Leia também: A vila grega revelada por seca após décadas submersa

Para os vizinhos, Copperfield sempre foi um enigma. "Nunca o vi e nem o conheci", disse ao Times James Meyer, dono de um dos apartamentos do prédio. "Ninguém fala com ele, é um homem quieto", afirmou Ryan Drexler, que viveu por anos no edifício.

O incidente que originaria o abandono do apartamento aconteceu em 8 de março de 2015. O quadriplex do mágico começava no 54º andar do prédio. No terceiro andar dele (56º do edifício), ele tinha uma piscina privativa, e uma sala com o máquinário da piscina estava diretamente abaixo.

Em março daquele ano, uma válvula "falhou", em termos legais. A água atravessou o apartamento de Copperfield e se infiltrou em mais de 30 andares abaixo, enxarcando as paredes e destruindo um elevador, conforme relatou a imprensa na época.

A operadora de seguros do mágico processou a companhia que fazia a manutenção da piscina. A empresa, por sua vez, acusou o artista de negligência por estar em Las Vegas quando o incidente aconteceu.

Copperfield passou a frequentar menos a casa e, em 2018, ele "sumiu". "Em vez de se mudar de maneira segura e organizada, o mágico destruiu a unidade. Desde então, Copperfield deixou que ela se transformasse num estado total de degradação", diz o processo aberto contra o artista. O documento inclui fotos de ambientes com tinta descascada, bolor e mofo.

O advogado do mágico, Matthew A. Cuomo, disse que as fotos "não refletem o estado atual do apartamento".

O artista tem, além do quadriplex, uma propriedade em Las Vegas e um resort que abrange 11 ilhas nas Bahamas.