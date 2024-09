iPhone 16: veja os preços no novo smartphone da Apple no Brasil

A Apple apresentou, nesta segunda-feira (9/9), a mais nova geração do Iphone. Com pré-venda marcada para o próximo dia 24 de setembro, os preços do smartphone no Brasil variam de R$ 7.799 até R$ 15.499.

O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus estarão disponíveis nas cores preto, branco, rosa, verde-acinzentado e azul ultramarino.

O modelo mais básico, o iPhone 16, terá três versões, 128 GB no valor de R$ 7.799, 256 GB no valor de R$ 8.599 e 512 GB por R$10.099.



O iPhone 16 Plus também conta com as versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB, nos valores de R$ 9.499, R$10.299 e R$11.799, respectivamente.



Leia também: AGU recorre de decisão do TCU que permite que Lula fique com relógio de ouro

Já o iPhone 16 Pro, além dos gigabytes já citados, contará com o aparelho de um 1 TB, no valor de R$ 14.299. Os outros valores são: R$ 10.499 para o de 128 GB, R$ 11.299 para o de 256 GB e R$ 12.799 para o de 512 GB.



Diferentemente dos outros modelos, o iPhone 16 Pro Max, não conta com a versão de 128 GB e é o mais caro da lista. O de 256 GB está no valor de R$ 12.499, o de 512 GB por R$ 13.999 e o de 1 TB por R$ 15.499.



Inteligência artificial

O novo iPhone é equipado com inteligência artificial (IA) generativa. São os "primeiros iPhones projetados desde o início para o Apple Intelligence" (nome do sistema de IA da empresa), declarou Tim Cook, diretor-executivo da gigante da Apple.

O iPhone — cujas vendas somaram US 39 bilhões (R 218 bilhões) no último trimestre — representa 60% da receita da empresa. O Apple Intelligence é um novo conjunto de recursos de software para todos os dispositivos da marca, anunciado em junho junto com uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Inicialmente, inclui edição de imagens com IA, tradução e pequenos toques criativos para mensagens.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori