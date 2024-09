Kate Middleton anuncia fim de quimioterapia: "Caminho para a cura é longo"

A princesa de Gales Kate Middleton anunciou, nesta segunda-feira (9/9), que o tratamento com quimioterapia que ela estava sendo submetida chegou ao fim. A integrante da família real também afirmou que está ansiosa para voltar ao trabalho e realizar compromissos públicos nos próximos meses.

"Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e na estrada desconhecida. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você", disse Kate, em comunicado compartilhado no Instagram.

"Com humildade, também te coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, uma nova perspectiva sobre tudo. Fazer o que posso para me manter livre do câncer é agora o meu foco. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia que chega", acrescentou a princesa.

Em março deste ano, Kate Middleton afirmou que tinha sido diagnosticada com câncer. O anúncio ocorreu depois dela ficar vários alguns meses afastada dos compromissos reais. “Em janeiro fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi um sucesso”, disse ela na época.



Veja o comunicado de Kate na íntegra:

Uma mensagem de Catherine, a princesa de Gales



À medida que o verão chega ao fim, não consigo expressar o alívio que é ter finalmente concluído o meu tratamento de quimioterapia.



Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e na estrada desconhecida.



A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você.



Com humildade, também te coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, uma nova perspectiva sobre tudo.



Este tempo, acima de tudo, lembrou a William e a mim de refletirmos e sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes da vida, que muitos de nós muitas vezes consideramos certas. De simplesmente amar e ser amado.



Fazer o que posso para me manter livre do cancro é agora o meu foco. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia que chega.



No entanto, estou ansioso para voltar ao trabalho e realizar mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder.



Apesar de tudo o que aconteceu antes de entrar nesta nova fase de recuperação com um renovado sentimento de esperança e apreço pela vida.



William e eu estamos muito gratos pelo apoio que recebemos e recebemos muita força de todos aqueles que estão nos ajudando neste momento. A bondade, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente humilhantes.



A todos aqueles que continuam a sua jornada contra o câncer – continuo convosco, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode surgir a luz, então deixe essa luz brilhar.