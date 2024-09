Ex-namorado que ateou fogo em atleta olímpica morre por queimaduras

O ex-namorado que atacou a atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei morreu, na segunda-feira (9/9), em consequência das queimaduras que sofreu ao jogar gasolina e atear fogo na maratonista. Dickson Ndiema Marangach teve ferimentos em 30% do corpo durante o ataque contra a atleta e estava internado em um hospital queniano.

Rebecca tinha 33 anos, era corredora de longas distâncias e estreou em Olimpíadas nos Jogos de Paris, em agosto, e ficou no 44º lugar. Ela sofreu queimaduras em 80% do corpo e morreu quatro dias depois. As filhas da atleta de 9 e 11 anos estavam presentes no momento do ataque, que ocorreu em 1º de setembro.

O porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, condenou a morte da atleta e lembrou que "a violência de gênero é uma das violações mais frequentes dos direitos humanos no mundo e deve ser tratada como tal".

Paris anunciou que dará o nome de Rebecca Cheptegei a uma arena esportiva da cidade.



Com informações da AFP