Morre Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, aos 86 anos

A família do ex-presidente peruano Alberto Fujimori confirmou, nesta quarta-feira (11/9), a morte do ex-chefe de estado aos 86 anos. Ele lutava contra um câncer na língua.

"Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir para o encontro com o Senhor. Pedimos a quem o apreciou que nos acompanhe com uma oração pelo eterno descanso de sua alma. Obrigado por tudo, papai!", anunciaram os filhos Keiko, Hiro, Sachie e Kenji Fujimori nas redes sociais.

Fujimori governou o Peru entre 1990 e 2000, e com apenas dois anos de mandato aplicou um autogolpe dissolvendo o Congresso do país. Ele passou a controlar o país e contava com o apoio de 80% da população do Peru e das Forças Armadas.

O ex-presidente foi preso duas vezes após deixar à presidência por crimes contra humanidade, além de receber acusações de corrupção e abusos dos direitos humanos. A condenação ocorreu em 2009, quando ele foi sentenciado a 25 anos de prisão por dois massacres contra civis perpetrados por um esquadrão do Exército peruano no início da década de 1990. Ele ficou preso por 16 anos.

Fujimori foi liberado da prisão em 2023, após uma decisão do Tribunal Constitucional do Peru. Ele tratava de um câncer na língua e estava sob cuidados médicos na casa de uma das filhas.

*Com informações da Agence France-Presse

