Em partos naturais, mãe dá à luz pela quarta vez no mesmo dia

Na Carolina do Sul, Estados Unidos, uma mãe comemorou a chegada da quarta filha em uma data mais que especial: o dia do aniversário das outras três filhas. A coincidência ocorreu no dia 25 de agosto, quando Kristin Lammert, 35 anos, deu à luz à Valentina. A recém nascida agora compartilha o dia especial com as irmãs Sophia, 9, Giuiliana, 6, e Mia, 3.

A possibilidade de ter quatro filhas mulheres nascidas no mesmo dia e mês, mas em anos diferentes, é de, aproximadamente uma a cada 777,6 milhões. O fenômeno raro chocou até mesmo os pais das meninas. Segundo Lammert, nenhum dos partos foi planejado, todos foram naturais e três deles aconteceram antes da data prevista.

“O aniversário do meu cachorro que eu tinha quando criança era 25 de agosto”, contou a mãe à revista People. “Então, 10 anos depois, Sophia nasceu e achamos isso muito legal. Quando Giuliana nasceu, ela chegou um pouco mais cedo. E quando Mia nasceu, ela chegou mais cedo ainda. Agora, Valentina está muito, muito mais cedo ainda”.

De acordo com a mãe, Valentina deveria nascer em 25 de janeiro. Por conta de complicações na gravidez, ela e o marido Nick Lammert, 36, só contaram para as filhas que elas teriam uma nova irmãzinha em abril, já com quatro meses de gestação. Assim que contou a novidade, Sophia, a mais velha, anunciou a “profecia” de que ela viria no aniversário das três.

“Eu disse: 'Sophia, eu realmente não quero te decepcionar, mas ela realmente não vai vir no seu aniversário. Não tem como ela chegar mais de um mês antes'", contou. “Ela disse: 'Não, ela vai. Ela vem no meu aniversário.' Ela foi super inflexível sobre isso desde o primeiro dia".

Em 23 de agosto, último dia de trabalho antes de tirar licença, Kristin teve que ir às pressas para o hospital após ficar com a visão turva. No local, os médicos disseram que ela tinha uma pré-eclâmpsia grave — uma complicação na gravidez cuja única forma de impedir que a condição afete os órgãos é o nascimento do bebê.

Kristin, então, ficou internada para o monitoramento médico. Só às 23h45 do dia 24 que o casal se deu conta de que a coincidência poderia se realizar. “Meu marido e eu nos olhamos e começamos a rir”, conta.

"Nós já sabíamos que eles não me deixariam sair até que o bebê nascesse. Então, se ela não viesse sozinha, possivelmente teria que ser uma cesárea. Mas as chances de eles me deixarem ficar grávida por mais 24 horas eram pequenas", afirma.

Valentina nasceu na manhã do dia 25 sem maiores complicações e não precisou ir para a UTI neonatal. De tarde, as irmãs foram para o hospital para a festa de aniversário quádrupla. “Eles estavam tão apaixonados por ela”, conta. “Minhas meninas também continuaram cantando 'Parabéns a Você' para ela. Algumas enfermeiras entraram na sala e todas nós cantamos 'Parabéns a Você'. Começamos no topo: Sophia, Giuliana, Mia — e agora Valentina.”

As duas receberam alta no dia seguinte e seguem sendo monitoradas por profissionais. Para Kristin, é um milagre que a bebê esteja crescendo sem graves complicações, mais um milagre para a conta da família Lammert.