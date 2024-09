Datena dá cadeirada em Marçal: como foi agressão em debate para a prefeitura de SP

Durante o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15), José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada.

O incidente fez com que a TV Cultura, organizadora, interrompesse temporariamente o debate.

Provocações de Marçal a Datena antecederam a agressão. O candidato do PRTB citou uma denúncia de assédio sexual contra Datena e o questionou quando acabaria com a "palhaçada", em uma referência sobre uma possível desistência do opositor a concorrer o cargo.

Datena rebateu, chamando de "ofensas e calúnias" os ataques de Marçal, e chamando-o de "bandidinho".

"A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas, e foi arquivada pelo Ministério Público", afirmou.

"O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei."

Na tréplica, Marçal disse que o opositor não sabia o que estava fazendo no debate e o chamou de "arregão".

"Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem."

Imagens da TV Cultura mostram então Datena se aproximando de Pablo Marçal e agredindo-o uma cadeira. Na sequência, o mediador do debate interrompeu o programa.

Datena foi expulso pela organização do debate. Em um áudio, segundo publicação do portal G1, o candidato disse que tinha se sentido agredido com as acusações de Marçal.

"Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido, acredito que não. Podia simplesmente ter saído do debate e ido embora pra casa, que era muito melhor. Mas do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter."

Ele também se disse especialmente abalado com o comentário sobre a denúncia de assédio sexual.

"Tenho certeza que minha sogra morreu por causa disso, porque foi em um momento que ela ouviu que havia esse processo e ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Tô errado? Tô. Mas fazer o que? Já foi."

Após a agressão, a assessoria de Pablo Marçal afirmou que o candidato precisou ir "às pressas" para o hospital.

"Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas", disse sua equipe, que também divulgou que foi feito um boletim de ocorrência contra Datena.