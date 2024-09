Datena dá 'cadeirada' em Pablo Marçal durante debate na TV Cultura

Em meio a discussão em debate na TV Cultura, o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) usou uma cadeira para agredir o também candidato Pablo Marçal (PRTB). A emissora interrompeu o debate imediatamente enquanto funcionários da equipe da televisão foram conter a briga.

A direção da emissora decidiu expulsar o tucano com o debate, enquanto Pablo Marçal, após sentir um mal-estar, deixou os estúdios da TV Cultura. Os demais candidatos decidiram prosseguir com o debate, que é realizado no Teatro B32.

