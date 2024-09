Guarda Costeira dos EUA divulga primeira imagem dos destroços do Titan

A primeira imagem do submersível Titan após sua implosão fatal em junho de 2023 foi revelada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na segunda-feira, 16, primeiro dia de audiência pública sobre as mortes das cinco pessoas a bordo.

A imagem é de 22 de junho de 2023, dias após o incidente que ocorreu dia 18, e foi obtida pela Guarda Costeira dos EUA e pela Pelagic Research Services. A imagem é uma captura de tela de uma gravação que mostra a cauda do submersível Titan no fundo do oceano. É possível ver também alguns fragmentos da embarcação, que mais tarde foram encontrados pelas equipes de resgate.

As vítimas do acidente morreram após a pressão no fundo do oceano fazer com que o Titan implodisse na costa de Newfoundland, Canadá. Todas as pessoas a bordo morreram no acidente: o explorador britânico Hamish Harding; o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman; Stockton Rush, diretor executivo da OceanGate, a empresa americana proprietária do Titan; e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

A Guarda Costeira dos EUA iniciou no dia 16 de setembro uma audiência sobre a implosão do submersível de propriedade privada em uma viagem aos destroços do Titanic no ano passado. A audiência de duas semanas sobre a catástrofe apresentará evidências sobre o que deu errado e se falhas físicas ou de design contribuíram para o acidente. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)