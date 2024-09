Israel diz que "eliminou" líder da unidade de elite do Hezbollah em Beirute

Israel anunciou que "eliminou", nesta sexta-feira (20/9), o comandante da unidade de elite do Hezbollah, Ibrahim Aqil, e outros altos dirigentes do grupo islamista libanês em um bombardeio nos subúrbios de Beirute.

"Os aviões de combate da Força Aérea de Israel executaram um ataque seletivo na região de Beirute, eliminando Ibrahim Aqil, comandante da unidade Radwan" e outras "figuras de primeiro plano da rede de operações e da cadeia de comando" deste corpo de elite do Hezbollah, informou um porta-voz do Exército em um comunicado.

Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 7 milhões de dólares (cerca de 38 milhões de reais na cotação atual) por informações sobre Aqil, considerado um "membro principal" da organização que assumiu a responsabilidade pelo ataque à embaixada americana em Beirute em 1983, que deixou 63 mortos.

O bombardeio desta sexta-feira foi dirigido "contra a pessoa responsável pelo lançamento diário de foguetes [do Líbano contra Israel], Ibrahim Aqil, juntamente com comandantes importantes da força Radwan", disse posteriormente o porta-voz do Exército Daniel Hagari em coletiva de imprensa.

"Cerca de 10 comandantes morreram lá", acrescentou.

"Esses comandantes estiveram envolvidos no planejamento de operações com mísseis antitanque, no lançamento de foguetes e na planejada incursão em território israelense", explicou.

O Exército israelense relatou inicialmente um "bombardeio seletivo" na área.

Segundo Hagari, os comandantes eliminados estavam reunidos "no subsolo, no coração de um bairro residencial".