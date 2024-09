A polêmica sobre a prisão do rapper Diddy e como pode afetar outros artistas

O rapper também proporcionava festas conhecidas como "freak-offs", que contavam com performances sexuais onde, de acordo com as acusações, eram utilizadas drogas de forma abusiva. - (crédito: AFP)

Sean Diddy Combs, conhecido como P. Diddy, é um rapper e empresário americano que foi preso na última segunda-feira (16/9) sob a acusação de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição. No tribunal, o rapper se declarou inocente e teve o pagamento da fiança negado.

P. Diddy é acusado de abusar, ameaçar e coagir pessoas para satisfazer desejos sexuais. Além de cometer diversos delitos para proteger a reputação dele e esconder as ações criminosas. As acusações apontam que o rapper costumava apelar para a violência física quando não conseguia o que queria.

Leia também: Agentes realizam buscas em mansões do rapper Diddy nos EUA

Um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel, divulgado em maio, acelerou as investigações contra o artista. Cassandra Ventura, cantora conhecida artisticamente como Cassie, denunciou o rapper no final de 2023. Os dois eram casados. No vídeo, Cassie é arrastada pelos cabelos e chutada por P. Diddy.

A cantora também acusou o rapper de a ter drogado, abusado e coagido fisicamente. Após a denúncia, surgiram várias outras denúncias de agressão sexual contra P. Diddy.

Freak-offs

O rapper também proporcionava festas conhecidas como "freak-offs", que contavam com performances sexuais onde, de acordo com as acusações, eram utilizadas drogas de forma abusiva, deixando os participantes debilitados ao ponto de precisarem de fluidos intravenosos para recuperação.

As festas, que tinham outras celebridades de Hollywood na lista de convidados, teriam sido gravadas e usadas por Diddy para chantagear os participantes.

O caso na internet

Outros grandes artistas da música acabaram relacionados ao caso, sejam como possível vítimas ou cumplices, entre eles estão Justin Bieber, Jay-Z, Rihanna, Nicki Minaj e Drake.

O casal Beyoncé e Jay-Z também tem uma relação com o rapper, mas seguem em silêncio após a prisão. Jay-Z é apontado como uma peça chave do caso e pode até mesmo ser convidado para prestar depoimento. “Jay-Z pode ser intimado, mas é provável que invoque seu privilégio da 5ª Emenda contra a autoincriminação e se recuse a testemunhar”, disse o procurador Neama Rahmani ao tabloide britânico The Sun.

Na rede social X, a cantora Nicki Minaj fez publicações sobre o caso e disse que foram feitas propostas de suborno para que ela não revelasse informações comprometedoras sobre a relação de Diddy com Jay-Z.

Outro nome citado por internautas é Justin Bierber. Um vídeo antigo foi resgatado, nele mostrava Diddy, na época com 40 anos, ao lado de Bieber, com 15 anos. Na filmagem, o rapper oferecia ao adolescente um carro de luxo, uma casa e uma saída para "pegar garotas". Nenhuma acusação direta foi feita contra Bieber, mas a relação do cantor com Diddy passou a ser vista com outros olhos após as denúncias.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori