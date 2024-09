Diplomatas da ONU esvaziam assembleia durante fala de Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursou na 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em Nova York, nesta sexta-feira (27/9), de onde muitos diplomatas se retiraram quando ele entrou.

No começo do discurso, ele prometeu contra-atacar as "calúnias" contra seu país. "Depois de escutar as mentiras e calúnias lançadas contra meu país por muitos dos oradores nessa tribuna, decidi vir aqui e deixar as coisas claras", disse Netanyahu.

Leia também: Netanyahu pede perdão por não salvar reféns israelenses

Ele também advertiu o Irã, dizendo que se "nos atacar, atacaremos de volta". "Não há um lugar no Irã em que os longos braços de Israel não possam chegar", advertiu.

Além disso, Netanyahu disse que o grupo islamista palestino Hamas "deve sair da Faixa de Gaza" e incentivando o grupo a "depor as armas" para pôr fim à guerra.

Leia também: Família confirma morte de mais um brasileiro no Líbano após ataque israelense

"Esta guerra deve acabar. O que o Hamas deve fazer é se render, depor as armas e libertar os reféns", declarou. "Se (os combatentes do Hamas) não o fizerem, lutaremos até chegar à vitória, a vitória total. Não há alternativa", advertiu.

Sobre o Líbano, o primeiro-ministro israelense afirmou que Israel continuará seus ataques "até que 'todos' os objetivos sejam alcançados".

*Com informações da AFP

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

