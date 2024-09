Israel confirma a morte do líder máximo do Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmam: o xeque Hassan Nasrallah, o clérigo xiita que comandava o Hezbollah havia três décadas, morreu no bombardeio sem precedentes ao quartel -general do movimento, no sul de Beirute, nesta sexta-feira (27/9). Nasrallah era o homem que dava a última palavra sobre as operações da milícia. Nos últimos anos, vivia quase que de forma reclusa e raramente aparecia em público.

"Hassan Nasrallah, o líder da organização terrorista Hezbollah e um de seus fundadores, foi eliminado pelas IDF, juntamente com Ali Karki, o comandante da Frente Sul do Hezbollah, e adicionais comandantes do Hezbollah", afirma um comunicado oficial.

"Seguindo informações precisas das IDF e do sistema de segurança israelense, os caças da Força Aérea conduziram um ataque direcionado à sede central da organização terrorista Hezbollah, que estava localizada no subsolo, embutida sob um edifício residencial na área de Dahieh, em Beirute. O ataque foi conduzido enquanto a alta cadeia de comando do Hezbollah operava a partir do quartel-general e promovia atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel", acrescenta.

De acordo com a nota, durante o seu reinado de 32 anos como secretário-geral do Hezbollah, Nasrallah foi responsável pelo assassinato de muitos civis e soldados israelenses e pelo planejamento de e execução de milhares de atividades terroristas. "Ele foi o responsável por dirigir e executar ataques terroristas em todo o mundo, nos quais civis de várias nacionalidades foram assassinados. Nasrallah era o tomador de decisões central e o líder estratégico da organização", afirmam as IDF.

"Este não é o fim de nossa caixa de ferramentas. Aqueles que ameaçarem os cidadãos de Israel, saberemos como alcançá-los, no Norte, no Sul e mesmo nos lugares mais distantes ", avisou o tenente -general Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior de Israel.

A morte de Nasrallah representa uma grave escalada do conflito no Oriente Médio e impõe o mais contundente golpe ao Hezbollah na história. Na última semana, o movimento xiita sofreu uma série de abalos, com a explosão quase simultânea de mais de 2 mil pagers e de centenas de walkie-talkies adquiridos pela milícia. Nos últimos dias, Israel eliminou várias lideranças da facção. As Forças de Defesa de Israel estão em nível de alerta máximo e se preparam para possíveis retaliações.