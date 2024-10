"Mundo é um lugar mais seguro sem o chefe do Hezbollah", diz Blinken

O mundo é um lugar mais seguro após a morte do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, eliminado em um ataque israelense, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta segunda-feira (30/9), descrevendo o chefe do grupo libanês como um "terrorista brutal".

"A região e o mundo são lugares mais seguros sem ele", declarou Blinken.

Ele insistiu, no entanto, que "a diplomacia continua sendo a melhor e única forma de alcançar a paz no Oriente Médio" e garantiu que os Estados Unidos trabalham "com urgência" para conseguir um cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas.