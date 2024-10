Ladrões deixam rastro de creme de leite e levam ferramentas em roubo

Um vídeo em redes sociais mostra ladrões em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, arrombando um carro e atirando caixas de creme de leite brasileiro. O momento foi registrado por um morador da região onde aconteceu um crime, na manhã de 21 de setembro.

Ele contou que viu dois homens mascarados atacando o carro de seu vizinho, mesmo quando o automóvel aciona o alarme. "Então, diminuí a velocidade, peguei minha câmera e comecei a gravar vídeos. E gravei um vídeo deles puxando coisas e vasculhando o carro, e eles me viram, e eu acho que, na verdade, eles sabiam que eu estava gravando, isso os impediu, então eles pararam o que estavam fazendo”, contou à imprensa local Mark Dietrich, responsável pelo flagra.

Quando Dietrich foi visto, um dos homens jogou uma bebida nele, tentando afugentá-lo. O outro homem jogou caixas de creme de leite no carro do morador, deixando a rua suja com o ingrediente brasileiro. Depois, eles saíram em fuga em um carro preto.

O dono do veículo arrombado relatou que os ladrões levaram US$ 500 (o equivalente a R$ 2.710 no câmbio de hoje) em ferramentas de trabalho. Ele agradeceu a Dietrich por conseguir despistar os ladrões, antes que levassem mais coisas.

Os vizinhos foram juntos registrar um boletim de ocorrência. No caminho, encontraram uma van branca arrombada, com mais caixas de cremes de leite. Uma mulher contou que o carro era dela e que os ladrões levaram diversas unidades do ingrediente de sua van.

Agora, as vítimas esperam que o creme de leite seja uma pista para descobrir quem está por trás dos arrombamentos. “"Pode ser a pista que realmente pega esses criminosos porque esses pequenos grupos de criminosos estão atacando repetidamente", disse Dietrich.