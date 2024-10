Papa diz que aborto é homicídio e médicos que fazem procedimento são sicários

O Papa Francisco afirmou, nesta segunda-feira (29/9), que o aborto é um "homicídio". "As mulheres têm o direito à vida: à sua própria vida e à vida de seus filhos. Não podemos esquecer de dizer isso: o aborto é um homicídio. A ciência diz que, no primeiro mês de concepção, todos os órgãos já estão formados... Assassina-se um ser humano", disse. A fala do pontífice ocorreu em voo de retorno da Bélgica.

"E os médicos que fazem isso são — permita-me a palavra — sicários. São sicários. E sobre isso não se pode discutir. Assassina-se uma vida humana. E as mulheres têm o direito de proteger a vida. Outra coisa são os métodos anticoncepcionais, isso é outra questão. Não confundam. Estou falando agora apenas sobre o aborto. E sobre isso não há discussão. Desculpe-me, mas é a verdade", acrescentou Francisco.

Além disso, o Papa comentou sobre outros temas, como por exemplo sobre casos de violência sexual na Igreja Católica. "Não há lugar para o abuso. Não há lugar para acobertar o abuso. Peço a todos: não acobertar os abusos. Peço aos bispos: não acobertar os abusos. Condenar os abusadores", afirmou.

O pontífice ainda fez um apelo por cessar-fogo imediato no Líbano e em Gaza. “Faço um apelo a todas as partes para que cessem imediatamente o fogo no Líbano, em Gaza, no resto da Palestina, em Israel", disse, ressaltando que "muitas pessoas continuam morrendo dia após dia no Oriente Médio".

Com informações da AFP*