Estátua de Trump pelado com mais de 13 metros é inaugurada nos EUA

Uma estátua de Donald Trump pelado foi inaugurada neste fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A escultura tem mais de 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de quatro andares.

A escultura é feita de espuma e pesa 2,7 toneladas. Ela vai viajar pelos Estados Unidos como parte da Crooked and Obscente Tour. Os organizadores da turnê alegam que retratar Trump nu é intencional, "servindo como uma declaração ousada sobre transparência, vulnerabilidade e as personas públicas de figuras políticas".

Não é a primeira vez em que uma representação de Trump nu aparece em público. Em 2016, o artista Joshua Monroe foi contratado pelo coletivo Indecline para criar cinco estátuas de tamanho real do ex-presidente nu, como parte de um projeto chamado The Emperor Has No Balls (O imperador não tem bolas).

As obras foram inseridas na paisagem de Seatlle, Nova York, Cleveland, Los Angeles e São Francisco, sem autorização. Elas acabaram removidas pela polícia pouco tempo depois.