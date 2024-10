Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, completa 100 anos

Jimmy Carter, 39º presidente dos Estados Unidos, completa 100 anos nesta terça-feira (1º/10), sendo assim o primeiro presidente dos EUA a alcançar esse feito. Desde fevereiro de 2023, ele está em cuidados paliativos.

James Earl Carter Jr. nasceu em 1º de outubro de 1924, na Geórgia. Atuou como oficial da Marinha por sete anos. Em 1962, foi político estadual e, anos depois, foi eleito governador do estado em que nasceu. Suas campanhas se embasaram na ecologia, eficiência governamental e na remoção de barreiras raciais.

Tornou-se presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 1977, após a guerra do Vietnã e o caso Watergate, encerrando o mandato em 20 de janeiro de 1981.

As conquistas de Jimmy Carter

Ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2002, Jimmy supervisionou os Acordos de Camp David — a paz entre Egito e Israel e a criação do Departamento de Energia, do Departamento de Educação e da Agência Federal de Gestão de Emergências. Carter foi quem designou o Dia de Martin Luther King Jr., estabeleceu relações diplomáticas com a China e defendeu regulamentações importantes — como as emissões de automóveis e a exigência do cinto de segurança e airbag.

De acordo com o site oficial da Casa Branca, o democrata, ao fim da administração, pôde "reivindicar um aumento de quase oito milhões de empregos e uma redução no déficit orçamentário, medido em porcentagem do produto nacional bruto".

Tentou a reeleição em 1980, perdendo para o candidato republicano Ronald Reagan. Em 1982, fundou a organização sem fins lucrativos Centro Carter — promovendo direitos humanos e a resolução de conflitos.

