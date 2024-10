Esperando ataque de Israel, Irã mantém aeroportos fechados em parte do país

O Irã anunciou que os aeroportos na metade ocidental do país, incluindo Teerã e Mehrabad, estão fechados até a quinta-feira, 4, exceto para voos de emergência, como esforços para antecipar um ataque antecipado de Israel. O Irã também alertou as companhias aéreas para se prepararem para uma possível atividade militar e esperar a interceptação de aeronaves dentro de 100 milhas náuticas do espaço aéreo iraniano que faz fronteira com o Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar e partes dos Emirados Árabes Unidos e Turquia.

Leia mais: Israel ameaça atacar Irã após ser alvo de chuva de mísseis balísticos

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia emitiu separadamente nesta quarta-feira, 2, um aviso às companhias aéreas, recomendando contra operações no espaço aéreo iraniano até 31 de outubro devido aos "altos riscos".

Paralelamente, enquanto o país se prepara para uma possível resposta israelense, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, liderará uma cerimônia de oração na sexta-feira na grande mesquita de Teerã para homenagear o líder morto do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

As informações são do jornal Dow Jones Newswires.

Saiba Mais Mundo Irã diz que ataque com míssil balístico contra Israel foi 'legítima defesa'

Irã diz que ataque com míssil balístico contra Israel foi 'legítima defesa' Mundo Como o escândalo do rapper Diddy tem alimentado teorias de conspiração

Como o escândalo do rapper Diddy tem alimentado teorias de conspiração Mundo Tim Walz x J.D. Vance: quem ganhou o debate entre candidatos a vice-presidente nos EUA?