Milionário compra ilha para que a esposa possa usar biquíni despreocupada

A influenciadora britânica Soudi Al Nadak, 26 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que diz ter ganhado uma ilha privativa de presente do marido para que possa usar biquíni, como é costume ocidental, "despreocupadamente". Soudi é casada com o milionário Jamal Al Nadak, dos Emirados Árabes Unidos.

Na legenda da publicação, a influenciadora brinca: "Eu estipulei os limites e ele aceitou". O marido teria desembolsado cerca de R$ 270 milhões no presente.

"Era algo que queríamos fazer há algum tempo como investimento, e o meu marido quer que eu me sinta segura numa praia, e é por isso que ele comprou uma ilha', revelou Soudi. Por ser casada com um cidadão de Dubai, ela teria dificuldade em usar biquíni em praias públicas ou praias que recebem turistas.

Soudi e Jamal se conheceram quando estudavam em uma universidade de Dubai sete anos atrás. O acordo de casamento dos dois prevê que Soudi seja esposa "em tempo integral" e que receba R$ 1,6 milhão por mês do marido por cada filho gerado por ela.

Com mais de 380 mil seguidores no Instagram e 1.3 milhão no Tik Tok, ela compartilha os passeios com o marido, fotos do casamento e presentes que ganha dele.