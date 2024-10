Israel provoca explosões em Beirute, perto do aeroporto onde FAB planeja pousar

Fortes explosões foram vistas próximo ao aeroporto de Beirute na madrugada de sexta-feira (4/10), no horário local. As explosões foram causadas por um ataque israelense, de acordo com o Ministério dos Transportes do Líbano.

O alvo dos ataques seria Hashem Safi al-Din, visto como um dos favoritos a assumir o primeiro lugar no comando do grupo extremista Hezbollah após a morte de Hassan Nasrallah. As informações são do site Axios, que cita fontes militares de Israel.

O Brasil recebeu autorização para pousar no Aeroporto Internacional Rafic Hariri, região próxima de onde foram vistos os bombardeios. A operação de repatriação de brasileiros ocorre na sexta-feira (4) e o avião da Força Aérea Brasileira só poderá permanecer em território libanês entre as 16h e 20h, no horário local.

O Correio entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores para saber se a operação foi afetada pelas explosões. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou nesta quinta-feira (3/10) que 37 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido aos bombardeios lançados por Israel. 151 cidadãos ficaram feridos, de acordo com a pasta.

Até a publicação desta reportagem, Israel não se manifestou sobre os novos ataques em Beirute.

Ataques israelenses

Na terça-feira (1º/10), o exército israelense anunciou o início de "operações terrestres limitadas" no sul do Líbano, com objetivo de "destruir a infraestrutura do Hezbollah". O exército israelense solicitou que os civis libaneses abandonem imediatamente o sul do país.

Na quarta-feira (2/10), as Forças de Defesa de Israel lançaram três ataques contra a capital libanesa. O Ministério de Saúde do Líbano apontou que 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas.

Leia também: Israel lança novos ataques contra Beirute e deixa mais 46 mortos

Paralelamente, outro bombardeio israelense em Damasco deixou três mortos, entre eles Hassan Jaafar al-Qasir, genro de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada em Beirute. As informações são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Al-Qasir era irmão de Jafar al-Qasir, responsável por realizar o transporte de armas do Irã para o Líbano. Israel anunciou ter matado ele também, em um bombardeio na periferia de Beirute.

Quase duas mil pessoas morreram por conta de bombardeios no Líbano nas duas últimas semanas. Mulheres e crianças estão na estatística, de acordo com o Ministério da Saúde do país.