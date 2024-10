Cidade nos EUA dá dinheiro para novos moradores

A cidade de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos, oferece até US$ 19 mil (o equivalente a R$ 104 mil) para novos moradores. O objetivo é atrair trabalhadores remotos com subsídios do programa Greater ROC Relocate.

Para participar é preciso cumprir alguns requisitos, como ter mais de 18 anos, trabalhar em um emprego totalmente remoto e morar a mais de 482 km de Rochester. Moradores do estado de Nova York estão fora da iniciativa. Os interessados devem comparecer a uma entrevista presencial na cidade, e os gastos serão reembolsados pelo município: US$ 500 (R$ 2.819) por pessoa ou US$ 750 (R$ 4.229) por casal.

Aqueles que forem selecionados receberão até US$ 9 mil (ou R$ 50 mil) para a compra de uma casa. Os outros US$ 10 mil (R$ 55 mil) serão destinados a novos moradores de carreiras específicas.

Até o momento, 170 pessoas se inscreveram no programa. Barb Egenhofer, diretora de estratégia de talentos da Câmara de Comércio da Grande Rochester, disse ao Realtor.com que mais de 170 pessoas já aproveitaram o programa.

"Descobrimos que muitos dos nossos profissionais de mudança vêm pelo acesso à água doce, pela mudança de estações, pelas ofertas vibrantes da comunidade, pelo ótimo lugar para criar uma família, pela inclusão e por muitos outros motivos", disse Barb Egenhofer, diretora de estratégia de talentos da Câmara de Comércio da Grande Rochester, ao site Realtor.