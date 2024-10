Furacão Milton: prefeita diz que quem não deixar cidade vai morrer

A prefeita de Tampa, cidade na Flórida ameaçada pelo furacão Milton, Jane Castor, fez um alerta para os moradores do local. À CNN, a representante municipal fez um apelo para que pessoas que residem nas Zonas A e B, classificadas como áreas de risco, deixem suas casas.

“Posso dizer sem qualquer drama: se vocês escolherem ficar em uma dessas áreas de evacuação, vocês vão morrer”, declarou Castor. A prefeita afirmou ainda que o furacão Helene, que atingiu o estado no fim de setembro, foi um “chamado de atenção” para a ameaça potencial “literalmente catastrófica” que o furacão Milton pode causar.

Nesta terça-feira (8/10), o furacão Milton atingiu a categoria 4, ainda considerada extremamente perigosa com ventos a 233km/h e potencial para catástrofes. No entanto, é esperado que a tempestade volte a atingir categoria 5 ao longo do dia.

A tempestade alcança a Flórida nesta quarta-feira (9/10). Devido ao potencial de destruição do fenômeno, o Condado de Hillsborough, onde Tampa está localizada, emitiu ordens de evacuação para moradores das Zonas A e B e para aqueles que moram em casas móveis ou pré-fabricadas.