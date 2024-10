Furacão Milton volta à categoria 5 e deve atingir a Flórida hoje (9/10)

O furacão Milton voltou à categoria 5 nesta quarta-feira (9/10). O fenômeno deve chegar à costa centro-oeste da Flórida na noite desta quarta-feira (9/10). Antes de chegar aos Estados Unidos, Milton passou perto da Península de Yucatán, no México, na segunda-feira (7/10), causando chuvas intensas, ventos fortes e ondas.

"Milton vem mantendo sua força como categoria catastrófica 5 sobre o sudeste do Golfo do México. Satélite e as imagens do radar Doppler indicam que o grande furacão tem um núcleo interno compacto, simétrico e muito poderoso. Uma grande área de tempestade destrutiva, com maiores inundações de 10 pés ou mais, é esperado ao longo de uma parte do centro-oeste costa da Península da Flórida", alerta o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

"São esperados ventos devastadores com força de furacão em partes da costa oeste da Flórida, onde um alerta de furacão está em vigor. A previsão é que Milton continue sendo um furacão enquanto atravessa o Península da Flórida e ventos com força de furacão que ameaçam a vida, especialmente em rajadas", acrescenta o comunicado.

Além disso, há risco de chuvas fortes até quinta-feira (10/10), com relâmpagos e inundações. "Esta é uma situação muito séria e os moradores da Flórida devem seguir rigorosamente as ordens dos funcionários de gestão de emergência. Milton tem potencial para ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste Flórida", frisa o NHC.