Elon Musk diz que OVNIs são tecnologia governamental, não extraterrestre

Elon Musk considera que os OVNIs (objetos voadores não identificados) provavelmente são tecnologias governamentais classificadas. Em entrevista ao apresentador americano Tucker Carlson, o dono da SpaceX disse que não há evidência de vida extraterrestre.

Musk justificou a fala dizendo que ainda "não viu um corpo alienígena". O empresário acrescentou que a SpaceX tem cerca de 6 mil satélites no espaço que nunca viram um alienígena. As informações são do portal TMZ.

Ao apresentador, Elon explicou que os governos geralmente "trabalham em segredo". Sendo assim, se estivessem desenvolvendo um novo tipo de aeronave, não poderiam admitir. Inclusive, no ano passado, quando o Starlink decolou, muitos moradores do Texas, no Estados Unidos, confundiram os satélites com OVNIs.

X volta a funcionar no Brasil

O X, antigo Twitter, voltou a funcionar no Brasil nesta terça-feira (8/10). A rede social comandada por Elon Musk havia sido suspensa no país em agosto, após determinação do ministro Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu por descumprimento de ordens judiciais.

Em 4 de outubro, foi revelado que o X fez o pagamento das multas devidas, no valor de R$ 28,6 milhões, em uma conta da Caixa Econômica Federal e não na conta judicial do Banco do Brasil. O pagamento correto foi realizado em 7 de outubro e, na terça, o ministro determinou a liberação da plataforma.