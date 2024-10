Do palco para o hospital: ópera faz 18 pessoas passarem mal

Uma apresentação que incluiu cenas de sexo, sangue e piercings ao vivo fez 18 pessoas passarem mal e precisarem de atendimento médico. O episódio polêmico ocorreu na Alemanha, na Ópera Estatal de Stuttgart, durante o espetáculo Sancta.

Dirigida pela coreógrafa austríaca Florentina Holzinger, a peça é baseada na obra Sancta Susanna, de Paul Hindemith, lançada na década de 1920. Holzinger é conhecida por performances provocantes e nada convencionais. Shows anteriores incluíram engolir espadas ao vivo, tatuagem, masturbação e pinturas de ação com sangue e excrementos frescos.

A obra de Hindemith conta a história de uma jovem freira que, despertada por uma história contada por uma das mulheres mais velhas do convento, pisa nua no altar e arranca a tanga do torso de Cristo. Um encontro com uma grande aranha a leva a se arrepender de sua ação e implorar às outras freiras para emparedá-la viva.

A versão que fez os espectadores passarem mal mostra freiras nuas patinando em um halfpipe no centro do palco, uma parede de corpos nus crucificados e uma padre lésbica celebrando a missa. Holzinger chegou a ser criticada por bispos, sendo chamada de "caricatura desrespeitosa da missa sagrada".

Apesar das críticas, as próximas apresentações se esgotaram rapidamente. Antes da apresentação, o público é alertado sobre os gatilhos da peça, como barulhos altos, atos sexuais explícitos e violência sexual.