Após deixar 14 mortos, furacão Milton perde força e vira ciclone pós-tropical

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (10/10) que o furacão Milton perdeu força e as características tropicais. Agora, ele é considerado um "ciclone pós-tropical com força de furacão".

Apesar de não ser tão intenso quanto previsto, os ventos de Milton se moviam com velocidade máxima de 120 km/h, e a situação no estado da Flórida ainda é perigosa. Até a noite desta quinta, o Furacão tinha causado 14 vítimas fatais no estado.

Ainda na madrugada desta quinta, jornais dos EUA já reportavam que o furacão estava perdendo a intensidade, chegando a categoria 1 antes do começo da manhã.

A última atualização do NHC, às 17h (horário dos EUA), informava que todos os alertas de tempestades e tempestades tropicais foram descontinuados e que este seria o último aviso sobre o Furacão Milton.

Além disso, no começo do dia, cerca de 3,3 milhões de residências na Flórida estavam sem energia, de acordo com o site especializado poweroutage.us

Em pronunciamento, o presidente Joe Biden reforçou que as medidas de precaução ainda sejam seguidas. "A todos os afetados pelo furacão Milton: peço que fiquem em casa e longe das estradas. Linhas de energia caídas, escombros e estradas destruídas estão criando condições perigosas. A ajuda está a caminho, mas até que ela chegue, fique abrigado até que as autoridades locais digam que é seguro sair", pontuou.

