Musk: "Nós fomos 100% à Lua. Foi uma batalha ideológica com o comunismo"

O bilionário Elon Musk disse que acredita 100% que o homem já pisou na Lua. Em uma entrevista recente ao jornalista americano Tucker Carlson, o dono da SpaceX foi contra as teorias de que a primeira ida do homem ao satélite natural da Terra, em 1969, são mentiras.

"Nós fomos 100% à Lua. Foi uma batalha ideológica importante com o comunismo, porque eles não conseguiam colocar uma pessoa na Lua e o capitalismo conseguia", disse o empresário. "Eu conheço profundamente os projetos técnicos dos foguetes, das naves espaciais, de tudo", completou.

A primeira ida de um homem à Lua ocorreu em 1969, durante a missão Apollo 11. O evento histórico foi protagonizado por Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Segundo Musk, o fato foi como "alcançar o futuro e puxá-lo para a frente dramaticamente". Diferentemente de Musk, muitas pessoas desacreditam que o evento realmente ocorreu.

Na mesma entrevista, o empresário falou sobre vida extraterrestre. Ele considera que os OVNIs (objetos voadores não identificados) provavelmente são tecnologias governamentais classificadas. Musk justificou a fala dizendo que ainda "não viu um corpo alienígena". O empresário acrescentou que a SpaceX tem cerca de 6 mil satélites no espaço que nunca viram um alienígena.

Ao apresentador, Elon explicou que os governos geralmente "trabalham em segredo". Sendo assim, se estivessem desenvolvendo um novo tipo de aeronave, não poderiam admitir. Inclusive, no ano passado, quando o Starlink decolou, muitos moradores do Texas, no Estados Unidos, confundiram os satélites com OVNIs.