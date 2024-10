Netanyahu pede a saída da ONU no Líbano: "Reféns do Hezbollah"

"Tire as forças da Unifil do caminho do perigo. Isso deve ser feito agora mesmo", disse Netanyahu - (crédito: Abir Sultan/AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu para que a Organização das Nações Unidas (ONU) retire as forças de paz que estão no sul do Líbano. O premiê também afirmou que integrantes da ONU estão sendo usados como "escudos humanos" por membros do grupo extremista Hezbollah.

"Sr. Secretário Geral, tire as forças da Unifil do caminho do perigo. Isso deve ser feito agora mesmo, imediatamente. Sua recusa em evacuar os soldados da Unifil os torna reféns do Hezbollah. Isso coloca em risco tanto eles quanto a vida de nossos soldados", disse Netanyahu, em vídeo publicado neste domingo (13/10).









"Lamentamos os danos causados aos soldados da Unifil e estamos fazendo todo o possível para evitar tais danos. Mas a maneira mais simples e óbvia de garantir isso é simplesmente retirá-los da zona de perigo", acrescentou o primeiro-ministro.

As forças de manutenção da paz da ONU no Líbano, a Unifil, afirmaram que dois tanques israelenses entraram "à força" em uma das posições perto da fronteira entre os dois países.



"Por volta das 04h30, quando as forças de manutenção da paz estavam nos abrigos, dois tanques Merkava do exército israelense destruíram o portão principal e entraram na posição à força", permanecendo lá durante cerca de 45 minutos", disse a Unifil, em comunicado.

Depois, os representantes da ONU afirmaram que "os disparos geraram fumaça" que causou "irritações cutâneas e reações gastrointestinais em 15 capacetes azuis, que estão recebendo cuidados médicos".

Além disso, pelo menos cinco soldados da paz ficaram feridos nos últimos dias em combates entre o exército israelense e o Hezbollah no sul do Líbano.

Com informações da AFP*