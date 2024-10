Nobel de Economia vai para trio que estudou prosperidade entre países

O Prêmio Nobel de Economia deste ano foi para três pesquisadores: Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Os laureados ajudaram a entender as diferenças de prosperidade entre os países. O trio vai dividir o prêmio 11 milhões de coroas suecas, que corresponde a cerca de R$ 5,8 milhões.

“Reduzir as vastas diferenças de renda entre países é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os laureados demonstraram a importância das instituições sociais para atingir isso”, diz Jakob Svensson, Presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

Os cientistas mostraram que uma explicação para as diferenças na prosperidade dos países são as instituições sociais que foram introduzidas durante a colonização. "Alguns países ficam presos em uma situação com instituições extrativistas e baixo crescimento econômico", pontua o site oficial do Nobel.

"A introdução de instituições inclusivas criaria benefícios de longo prazo para todos, mas as instituições extrativistas fornecem ganhos de curto prazo para as pessoas no poder. Enquanto o sistema político garantir que elas permanecerão no controle, ninguém confiará em suas promessas de futuras reformas econômicas. De acordo com os laureados, é por isso que nenhuma melhoria ocorre", acrescenta o comunicado.



Quem são os premiados?

Daron Acemoglu nasceu em 1967 em Istambul, Turquia, e é PhD pela London School of Economics. Ele tamnbém é professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Simon Johnson nasceu em 1963 em Sheffield, no Reino Unido. É PhD 1989 no Instituto de Tecnologia de Massachusett e professor na mesma instituição de ensino.

James A. Robinson nasceu em 1960. É PhD pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos e professor na Universidade de Chicago.