Hezbollah afirma que lançou 'série de foguetes' contra Safed, em Israel

O Hezbollah afirmou, nesta terça-feira (15), que lançou uma "série de foguetes" contra a cidade de Safed e uma base militar próxima, no norte de Israel, cujas forças combatem as da formação pró-iraniana no Líbano.

Anteriormente, o movimento islamista xiita indicou que havia apontado contra vários tanques e tratores israelenses nos povoados fronteiriços do sul do Líbano, e que também havia disparado foguetes contra o território israelense.

Há um ano, Israel e Hezbollah trocam disparos transfronteiriços, mas, em 23 de setembro, Israel iniciou uma campanha de bombardeios no país vizinho e, uma semana depois, uma ofensiva terrestre.

Desde o começo dessa guerra aberta entre Israel e Hezbollah, pelo menos 1.356 pessoas morreram no Líbano, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.