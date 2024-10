Israel mata líder do Hamas que planejou atentado de outubro de 2023

O chanceler israelense, Israel Katz, anunciou, nesta quinta-feira (17/10), que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi "eliminado" na quarta-feira (16/10). Em nota à imprensa, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram a conclusão do "processo de identificação do corpo" e, consequentemente, a morte de Sinwar.

Em publicação da rede social X, às 14h06 desta quinta, pelo horário de Brasília, o perfil oficial de Israel informa: "Yahya Sinwar: eliminado".