Morre o cardeal Raffaele Martino, observador da ONU por dezesseis anos

Morreu, nesta segunda-feira (28/10), o cardeal Renato Raffaele Martino, em Roma, aos 91 anos. Martino era protodiácono do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz e do Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes.

Renato nasceu em, Salerno, na Itália, em 23 de novembro de 1932 e foi ordenado sacerdote em 20 de junho de 1957. Formou-se em Direito Canônico e, em 1962, entrou na diplomacia vaticana. Trabalhou nas Nunciaturas da Nicarágua, Filipinas, Líbano, Canadá e Brasil.

Em 1986, recebeu o cargo de observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas em Nova York, participando das principais conferências internacionais promovidas pela ONU.

Martino foi nomeado para liderar o Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz pelo papa João Paulo II, em 2002. No início do mandato, enfocou a situação na Venezuela e o conflito na Costa do Marfim. Fez também questão de ressaltar as guerras no Oriente Médio.

Em 21 de outubro de 2003, João Paulo II o criou cardeal. A partir de 2009, Martino passou a ser presidente emérito do Conselho da Justiça e da Paz.

Devido às suas atividades a favor das relações pacíficas entre os povos, da promoção humana e da cultura, o cardeal recebeu honrarias e títulos de doutor honoris causa.

O funeral será realizado na quarta-feira (30/10), às 15 horas (horário local), no Altar da Cátedra da Basílica de São Pedro.