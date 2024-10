Prédio de dez andares desaba e uma pessoa morre; 10 estão desaparecidos

Um prédio de dez andares desabou na Argentina na madrugada desta terça-feira (29/10). Até o momento, uma morte foi confirmada. Os bombeiros estão trabalhando há mais de 10 horas em busca de desaparecidos.

Leia também: Uruguai terá 2º turno acirrado com candidato governista contra a esquerda

Uma mulher foi resgatada com vida do local com oxigênio. Neste momento, cerca de dez pessoas estão sendo procuradas embaixo dos escombros. As informações são do portal argentino La Nacion.

As autoridades locais investigam a tragédia como culposa e três pessoas já foram detidas por decisão da Justiça, entre eles um capataz e dois operários que trabalhavam na reforma do prédio. "Está também a ser investigada a responsabilidade de dois arquitetos responsáveis pelas obras realizadas no edifício", disseram os porta-vozes consultados.



A tragédia ocorreu em Villa Gesell, em Buenos Aires, uma cidade turística que enche durante a temporada de verão, nos meses de janeiro e fevereiro. O desabamento acabou afetando outro prédio que estava perto.

"O prédio tinha planta aprovada e licença de construção para elevador na frente do imóvel. O que caiu foi o fundo, que é uma torre com cerca de dez andares", explicou Barreras, um dos policiais, que disse ainda que o desabamento ocorreu por volta das 00h30.

Ainda não há informações se haviam moradores no prédio. O que se sabe é que haviam cerca de seis ou sete pessoas no momento da tragédia, e outras duas ou três no prédio do lado.