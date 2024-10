Veja imagens: Inundações na Espanha deixam mais de 60 mortos

Chuvas torrencias que provocaram inundações em Valência, na Espanha, deixaram ao menos 62 mortos até a manhã desta quarta-feira (30/10).

A Cecopi, que coordena as operações de resgate na região, informou que o número de vítimas é provisório. "O processo de identificação das vítimas continua", afirmou a organização em comunicado.

Desde o início da semana, as regiões de Valência e Andaluzia sofrem com chuvas torrenciais e ventos fortes.

Algumas comunidades ficaram isoladas em função da inundação das estradas. Além disso, serviços de comunicação como telefonia e internet ficaram indisponíveis. O abastecimento de energia elétrica, o transporte ferroviário e áereo também foram comprometidos.





























Especialistas afirmam que o fenômemo foi intensificado pelo aquecimento do mar mediterrâneo.

A situação na Espanha ainda pode piorar. Na manhã desta quarta-feira (30/10), a Catalunha emitiu alerta para tornados e tempestades de granizo.

Com o registro de 62 mortos, este é o fenômeno meteorológico com o maior número de vítimas na Espanha desde agosto de 1996, quando 86 pessoas morreram durante as chuvas torrenciais que destruíram um camping na província de Huesca.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchéz emitiu nota se solidarizando com a família e afirmou que o governo dará todo apoio necessário aos atingidos. "Toda nossa solidariedade e carinho às famílias das pessoas que morreram nesta tragédia e para aqueles que, neste momento, continuam procurando seus entes queridos. A Espanha chora com todos vocês", disse o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa.

A Casa Real espanhola também se manifestou e desejou força aos afetado. "Desolados com as últimas notícias (...) Nossos mais sinceros pêsames aos parentes e amigos dos mais de 50 mortos. Força, ânimo e todo o apoio necessário para todos os afetados", afirmou Casa Real espanhola em uma mensagem na rede social X.

* Com informações da AFP

